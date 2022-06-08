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17 минут назад

В РФ за сутки госпитализировали с коронавирусом на 13,3% меньше показателя предыдущего дня

ТАСС

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 1 618, что на 13,3% меньше показателя предыдущего дня. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В России за сутки выявлено 3 646 новых случаев коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Количество госпитализаций снизилось в 51 регионе РФ, выросло - в 26. Днем ранее было зарегистрировано 1 866 случаев госпитализаций.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 3 646, до 18 362 105.

В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,02%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом возросло за сутки на 4 737, до 17 777 625.

Днем ранее сообщали о 5 135 вылечившихся.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 96,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 79, до 379 736.

Днем ранее было зарегистрировано 73 смерти.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,07%, следует из данных штаба.

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