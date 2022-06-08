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1 час назад

Водяной салют в честь рейса из Стамбула в Челябинск сняли на видео

Александр Кузьмин

Из Стамбула в Челябинск запустили прямое авиасообщение. Прилетевший накануне из Турции в российский город самолет, согласно устоявшейся международной традиции, встречали водяным салютом. Соответствующее видео публикует пресс-служба аэропорта «Курчатов».

На кадрах видно, как прибывший из Стамбула лайнер встретили в воздушной гавани две пожарные машины, они устроили для самолета водяной салют.

Рейсы из Челябинска в Турцию теперь будут отправляться каждый вторник. Перелет займет примерно 5 часов и 15 минут.

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