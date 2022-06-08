Россиян ожидают короткая рабочая неделя и длинные выходные

Роструд напомнил о том, что в скором времени россиянам предстоит отдыхать три дня. Так, их ожидают длинные выходные с 11 по 13 июня. Соответствующее заявление ведомство разместило на своем официальном сайте.

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Соответственно, следующая неделя будет короткой для работников, а именно четырехдневной.

В ведомстве подчеркнули, что День России, который отмечается 12 июня, выпадает на воскресенье. В этой связи выходные продлятся с субботы по понедельник включительно.

Также в Роструде отметили, что нерабочие праздничные дни – не повод для снижения заработной платы. Если оклад не установлен, то за эти дни, в которые работник не привлекался к работе, ему должны выплатить дополнительное вознаграждение (оно должно быть предусмотрено коллективным договором).

Следующие длинные выходные в России - в ноябре. Ежегодно в стране 4-го числа празднуют День народного единства.