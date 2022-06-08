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49 минут назад

В Екатеринбурге стартует велосипедная экскурсия по местам знаменитых писателей

Lenta.ru

В Екатеринбурге 11 июня в 14:00 состоится премьера велосипедной экскурсии по местам знаменитых писателей. Как уточняет пресс-служба администрации города, желающим принять участие в экскурсии понадобится предварительно зарегистрироваться.

В Екатеринбурге пройдет велоэкскурсия по местам знаменитых писателей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Точкой начала экскурсии «Екатеринбург Литературный» станет музей «Литературная жизнь Урала XX века». Вместе с экскурсоводом гости и жители города смогут узнать множество историй, которые хранит город. «Кто выступал в филармонии, чья книга закопана в историческом сквере, у кого снимал дом Аркадий Гайдар? Об этих и других литературных фактах Свердловска-Екатеринбурга можно узнать вместе с экскурсоводом Литквартала на велосипеде», — отметили в анонсе мероприятия.

Стоимость участия в велоэкскурсии составит 300 рублей.

Ранее сообщалось, что импровизированная голландская деревня для празднования Дня молока и Дня сыра появится в селе Ягодное в Томской области в 2023 году. Новая туристическая инфраструктура разместится на территории ООО «Сырная история». Также планируется организовать мастер-классы по варке сыра и построить железную дорогу вокруг деревни.

Общество,Аркадий Гайдар,
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