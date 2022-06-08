Отца Гай Германики госпитализировали в Москве

75-летнего журналиста Игоря Дудинского, отца режиссера Валерии Гай Германики, госпитализировали в одну из столичных клиник. Как сообщает Telegram-канал «112», сперва он находится в геронтологическом центре, где врачи выявили у него инфекционно-токсический шок, а после перевели в специализированное медучреждение.

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Медики оценивают состояние писателя как крайне тяжелое, он находится в реанимации.

Напомним, что Игорь Дудинский — советский и российский журналист, писатель, арт-критик, художник. Стал автором пяти книг, занимал должность заместителя главного редактора газеты «Московский корреспондент», был корреспондентом литературно-художественного альманаха «Мулета» и газеты «Вечерний звон».