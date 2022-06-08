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38 минут назад

Всероссийский конкурс народных мастеров пройдет в Курске в июне

Lenta.ru

XIII Всероссийский конкурс «Русь мастеровая» пройдет 11 июня в Курске. Как уточняет пресс-служба Минкульта России, крупнейший в стране конкурс народных мастеров соберет в городском Парке железнодорожников порядка 60 ремесленников из 28 регионов страны.

В Курске пройдет всероссийский конкурс «Русь мастеровая»
Фото: из открытых источников из открытых источников

Готовясь к проведению масштабного мероприятия, организаторы подготовили для жителей и гостей города насыщенную программу, включающую мастер-классы, ярмарки и выставки. В Минкульте отметили, что наиболее зрелищным событием станет конкурс «Сила традиций народов России», в ходе которого можно будет понаблюдать за созданием ремесленных изделий.

Рассказывая о подготовке к конкурсу, представители Российского Дома народного творчества подчеркнули, что в этом году желающие посоревноваться в мастерстве прислали 130 заявок, из которых выбрали 60 сильнейших.

«За 8 часов каждому предстоит сделать совершенно новое изделие, используя собственные инструменты и материалы. Именно поэтому так важна честная борьба и удивителен результат – рождение новых и часто неожиданных произведений как для самих мастеров, так и для болельщиков и членов жюри», — рассказали организаторы конкурса.

Ранее сообщалось, что в Сочи пройдет международный фестиваль-конкурс патриотической песни «Красная гвоздика» имени Иосифа Кобзона. Отмечалось, что в этом году фестиваль станет юбилейным — он состоится в городе уже в 55-й раз.

Общество,Иосиф Кобзон,Минкультуры России,
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