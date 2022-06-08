Названы лучшие вузы России по версии RAEX

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Московский физико-технический институт (МФТИ) и Санкт-Петербургский государственный университет стали лидерами рейтинга 100 лучших вузов России по версии агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика).

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"Лидером рейтинга в очередной раз стал МГУ им. М. В. Ломоносова, получивший наивысшую оценку по всем группам показателей, измеряющих качество образования, востребованность выпускников и научную деятельность. Второе место в итоговом зачете у МФТИ, набравшего близкий к максимальному балл за уровень научно-исследовательской деятельности. На третью позицию поднялся Санкт-Петербургский государственный университет, заметно улучшивший показатели группы "образование", - сообщили ТАСС в пресс-службе агентства в среду.

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Всего в список вошли университеты из 31-го региона России. Впервые за все время составления рейтингов больше половины мест в топ-100 заняли университеты двух столичных агломераций: 51 вуз из сотни лучших расположен в пределах Московской и Ленинградской областей, в том числе 33 в Москве, 12 в Санкт-Петербурге и шесть в Московской области. При этом пять лет назад на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург приходилось 42 вуза из топ-100, три года назад - уже 45.

"Таким образом, все последние годы баланс сил постепенно менялся в сторону двух столиц. При этом есть предпосылки к тому, что в будущем расклад может измениться - инициативы государства по поддержке региональных университетов, в частности программа "Приоритет-2030", способны привести к перераспределению мест в рейтингах в пользу нестоличных вузов", - указывают авторы рейтинга.

Международная интеграция

Большинство показателей международной интеграции российских вузов в прошлом году выросли, несмотря на коронавирусные ограничения. Доля иностранных студентов-очников в университетах из топ-100 достигла уровня 12%, а доля обучающихся по программам двух дипломов - 1,6%.

"В текущей геополитической ситуации сохранить этот рост вряд ли удастся - по крайней мере, по показателям, связанным с выездом российских обучающихся за рубеж. Для поддержания студенческой мобильности (программ двух дипломов, обмена и стажировок) ряду вузов придется смещать фокус международного сотрудничества с Европы и Северной Америки на другие страны", - отмечается в материалах.

В последние годы наибольшего прогресса российские вузы достигли в области научных публикаций, индексируемых в зарубежных наукометрических базах. За пять лет количество публикаций на одного научно-педагогического работника в среднем по топ-100 вузов России выросло более чем в три раза, количество цитирований на одного сотрудника - почти в семь раз. При этом повышенное внимание к наукометрическим показателям в сегодняшних условиях становится избыточным, отмечают авторы.

"Важны и другие критерии оценки вузов: объем НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ - прим. ТАСС), численность аспирантов, количество защищенных диссертаций, показатели вовлеченности учащихся в научную деятельность. Внимательно наблюдая за тем, как развивается геополитическая ситуация, мы готовы обсуждать и актуализировать методику рейтинга с тем, чтобы идти на один шаг впереди изменений", - сообщил генеральный директор рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика) Дмитрий Гришанков, чьи слова приводятся в сообщении.

О рейтинге

Рейтинг лучших вузов России RAEX-100 публикуется ежегодно с 2012 года. При его составлении оцениваются качество образования в вузах (вес 50%), востребованность работодателями выпускников (вес 30%), уровень научно-исследовательской деятельности (вес 20%). Всего в рейтинге используется 43 показателя.