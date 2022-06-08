Названы лучшие вузы России по версии RAEX

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Московский физико-технический институт (МФТИ) и Санкт-Петербургский государственный университет стали лидерами рейтинга 100 лучших вузов России по версии агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика).
"Лидером рейтинга в очередной раз стал МГУ им. М. В. Ломоносова, получивший наивысшую оценку по всем группам показателей, измеряющих качество образования, востребованность выпускников и научную деятельность. Второе место в итоговом зачете у МФТИ, набравшего близкий к максимальному балл за уровень научно-исследовательской деятельности. На третью позицию поднялся Санкт-Петербургский государственный университет, заметно улучшивший показатели группы "образование", - сообщили ТАСС в пресс-службе агентства в среду.
Всего в список вошли университеты из 31-го региона России. Впервые за все время составления рейтингов больше половины мест в топ-100 заняли университеты двух столичных агломераций: 51 вуз из сотни лучших расположен в пределах Московской и Ленинградской областей, в том числе 33 в Москве, 12 в Санкт-Петербурге и шесть в Московской области. При этом пять лет назад на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург приходилось 42 вуза из топ-100, три года назад - уже 45.
"Таким образом, все последние годы баланс сил постепенно менялся в сторону двух столиц. При этом есть предпосылки к тому, что в будущем расклад может измениться - инициативы государства по поддержке региональных университетов, в частности программа "Приоритет-2030", способны привести к перераспределению мест в рейтингах в пользу нестоличных вузов", - указывают авторы рейтинга.
Большинство показателей международной интеграции российских вузов в прошлом году выросли, несмотря на коронавирусные ограничения. Доля иностранных студентов-очников в университетах из топ-100 достигла уровня 12%, а доля обучающихся по программам двух дипломов - 1,6%.
"В текущей геополитической ситуации сохранить этот рост вряд ли удастся - по крайней мере, по показателям, связанным с выездом российских обучающихся за рубеж. Для поддержания студенческой мобильности (программ двух дипломов, обмена и стажировок) ряду вузов придется смещать фокус международного сотрудничества с Европы и Северной Америки на другие страны", - отмечается в материалах.
В последние годы наибольшего прогресса российские вузы достигли в области научных публикаций, индексируемых в зарубежных наукометрических базах. За пять лет количество публикаций на одного научно-педагогического работника в среднем по топ-100 вузов России выросло более чем в три раза, количество цитирований на одного сотрудника - почти в семь раз. При этом повышенное внимание к наукометрическим показателям в сегодняшних условиях становится избыточным, отмечают авторы.
"Важны и другие критерии оценки вузов: объем НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ - прим. ТАСС), численность аспирантов, количество защищенных диссертаций, показатели вовлеченности учащихся в научную деятельность. Внимательно наблюдая за тем, как развивается геополитическая ситуация, мы готовы обсуждать и актуализировать методику рейтинга с тем, чтобы идти на один шаг впереди изменений", - сообщил генеральный директор рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика) Дмитрий Гришанков, чьи слова приводятся в сообщении.
Рейтинг лучших вузов России RAEX-100 публикуется ежегодно с 2012 года. При его составлении оцениваются качество образования в вузах (вес 50%), востребованность работодателями выпускников (вес 30%), уровень научно-исследовательской деятельности (вес 20%). Всего в рейтинге используется 43 показателя.
Список RAEX-100 - это единственный российский образовательный рейтинг, прошедший международный аудит IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Агентство RAEX получило право использовать знак "Одобрено IREG" (IREG Approved), подтверждающий, что методология рейтинга, процедуры его подготовки и представление результатов отвечают стандартам высокого качества.