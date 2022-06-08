Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе и длинных выходных

"В случае если оклад не установлен, например, работникам со сдельной оплатой труда, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом", - пояснили в ведомстве.