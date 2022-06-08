«Это все происходит из-за цветения хвойных, в этом случае, скорее, пихты или ели, сосен у нас маловато. Уверяю вас, что никакого вреда смена окраса моря не принесет. Пыльцу просто ветром загнало к морю, она попала в воду, после чего море частично поменяло цвет», — объяснил эксперт. Он добавил, что удивляться подобному явлению не стоит — оно ежегодно наблюдается у Сахалина и на Куршской косе. Через два-три дня вода у берега вновь станет привычного синего цвета.