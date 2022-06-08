В Херсоне будут раздавать российские паспорта всем украинцам

«Много людей, которые приехали из других областей и сейчас находятся на территории Херсонской области. Было некое сомнение у паспортной службы, принимать ли. Вчера на совещании было принято решение принимать документы от всех желающих получить российское гражданство вне зависимости от того, прописан ли человек на территории Херсонской области или не прописан», — сказал Сальдо журналистам, сообщает ТАСС. Он отметил, что раньше у украинцев не принимали документы для получения паспорта.