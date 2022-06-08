Шеф-повар отметил особенность употребления пищи россиянами

«Для нас важно делить еду с кем-то. Конечно, ты можешь пойти в условный "Макдоналдс" или заказать доставку. Ты это съешь, но не получишь большого удовольствия», — пояснил Оганезов. Важность еды в компании он назвал «ментальной загвоздкой» людей.

В пример бренд-шеф привел популярную во всем мире пиццу. «Обычно ты ешь ее в компании друзей или любимого человека, в этом весь смысл. Однако, мир вокруг нас делает все возможное, чтобы продавать порционные истории», — сказал он.