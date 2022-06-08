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1 час назад

Шеф-повар отметил особенность употребления пищи россиянами

Мослента

Бренд-шеф «Додо Пиццы», повар Константин Оганезов в интервью «Мосленте» отметил особенность употребления пищи россиянами. По его словам, они предпочитают совместные трапезы.

Шеф-повар отметил особенность употребления пищи россиянами
Фото: Вкусное Движение / YouTubeВкусное Движение / YouTube

«Для нас важно делить еду с кем-то. Конечно, ты можешь пойти в условный "Макдоналдс" или заказать доставку. Ты это съешь, но не получишь большого удовольствия», — пояснил Оганезов. Важность еды в компании он назвал «ментальной загвоздкой» людей.

В пример бренд-шеф привел популярную во всем мире пиццу. «Обычно ты ешь ее в компании друзей или любимого человека, в этом весь смысл. Однако, мир вокруг нас делает все возможное, чтобы продавать порционные истории», — сказал он.

Ранее шеф-повар известного мишленовского ресторана White Rabbit Владимир Мухин сравнил Москву и Нью-Йорк.

Общество,Владимир Мухин,McDonald's,
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