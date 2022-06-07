Психолог дал совет сдающим ЕГЭ подросткам

«В таком случае человеческая психика перенапрягается. На любую боязнь и тревогу человек так или иначе тратит свои силы. Хотите по-другому — ресурсы. Как бы там ни было, то, что надо было бы потратить непосредственно на стресс во время экзамена, на концентрацию внимания, на то, чтобы вспомнить что-то, определиться с ответом, человек заранее растрачивает. Он привыкает к состоянию перенапряжения, когда он тревожится, когда он думает: "вдруг я не вспомню, вдруг не смогу ответить, вдруг не смогу". Проигрывая эти сценарии, он укрепляет их у себя в голове», — рассказала психолог.