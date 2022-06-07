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30 минут назад

Приложение для онлайн-голосования будет доступно в RuStore и NashStore

Елена Прошина

Россияне смогут скачать приложение для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в сентябре в отечественных магазинах приложений для Android-устройств RuStore и NashStore. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

Приложение для онлайн-голосования будет доступно в RuStore и NashStore
Фото: 

В ведомстве также отметили, что в этом году в единый день голосования усовершенствуют формат наблюдения. Так, планируется ввести процедуры для назначения наблюдателей через портал госуслуг.

«Подать заявление на участие в дистанционном голосовании через "Госуслуги" можно будет, даже если в субъекте проводятся только муниципальные выборы. Ранее можно было подать лишь совмещенную заявку на выборы всех уровней», — добавили в Минцифры.

Напомним, что эксперимент с ДЭГ был проведен в шести субъектах РФ в ходе выборов в Госдуму и региональные парламенты в сентябре 2021 года. При этом в каждом из них использовались разные электронные площадки.

В сентябре 2022 года в России пройдет единый день голосования. Жители ряда регионов также смогут принять в нем участие дистанционно. Прием заявлений на участие в онлайн-голосовании через «Госуслуги» начнется 26 июля и продлится до 6 сентября.

Общество,Госдума,
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