Приложение для онлайн-голосования будет доступно в RuStore и NashStore

Россияне смогут скачать приложение для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в сентябре в отечественных магазинах приложений для Android-устройств RuStore и NashStore. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

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В ведомстве также отметили, что в этом году в единый день голосования усовершенствуют формат наблюдения. Так, планируется ввести процедуры для назначения наблюдателей через портал госуслуг.

«Подать заявление на участие в дистанционном голосовании через "Госуслуги" можно будет, даже если в субъекте проводятся только муниципальные выборы. Ранее можно было подать лишь совмещенную заявку на выборы всех уровней», — добавили в Минцифры.

Напомним, что эксперимент с ДЭГ был проведен в шести субъектах РФ в ходе выборов в Госдуму и региональные парламенты в сентябре 2021 года. При этом в каждом из них использовались разные электронные площадки.