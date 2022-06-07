Затраты на борьбу с климатическими изменениями выросли на 800% за 20 лет

За последние 20 лет затраты человечества на борьбу с последствиями климатического кризиса выросли на 800 процентов. О катастрофическом росте расходов на восстановление от стихийных бедствий во всем мире предупредила в своем исследовании неправительственная организация по борьбе с голодом и неравенством Oxfam.

По данным экспертов, в 2021 году экстремальные погодные условия стали причиной 78 процентов запросов ООН о предоставлении гуманитарной поддержки — только за этот период общий экономический ущерб от климатических бедствий оценили в 329 миллиардов долларов.

В последние пять лет бедные страны обращались за гуманитарной помощью в размере от 63 до 75 миллиардов долларов, однако государства-доноры сумели выделить почти вдвое меньше — 35-42 миллиарда. В Oxfam убеждены, что состоятельные государства должны брать на себя больше обязательств по поддержке менее развитых регионов, которые зачастую более уязвимы перед последствиями глобального потепления.

Согласно данным специалистов, на бедные страны приходится всего около 0,1 процента выбросов углекислого газа в атмосферу, в то время как на главные экономики мира приходится 37 процентов от общих эмиссий. Однако последствия климатических изменений сильнее всего бьют по самым незащищенным сообществам.