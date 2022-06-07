Названы 10 популярных среди россиян направлений для отдыха на 12 июня

Столица Татарстана попала в топ-10 популярных направлений, где жители нашей страны хотят провести длинные выходные в связи с празднованием Дня России (12 июня).

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Результаты исследования, основанного на числе забронированных мест с 11 по 13 июня, опубликовала Ассоциация туристических операторов России.

В пятерке лидеров - Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Карелия и Кавказские минеральные воды. За ними следуют Дагестан, Казань, Москва и Подмосковье, Крым.