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1 час назад

Российско-финский актёр Хаапасало лишился бизнеса в Европе

Елена Прошина

Актер Вилле Хаапасало, известный по фильмам «Особенности национальной охоты» и «Кукушка», закрыл свой ресторан советской кухни в Финляндии. Заведение Davai Davai в центре Хельсинки не проработало и года. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на издание Helsingin Sanomat.

Российско-финский актёр лишился бизнеса в Европе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В качестве причины закрытия Хаапасало назвал мировую политическую ситуацию.

«В настоящее время идея ресторана является бестактной», — добавил он, отметив, что из-за ситуации на Украине блюда советской кухни стали не востребованными.

При этом Хаапасало заявил, что полностью закрывать заведение не собирается и уже разрабатывает новую концепцию. По его словам, Davai Davai осенью откроется в другом формате.

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Свою работу ресторан начал в октябре 2021 года. Актер выбрал под него заведение в районе Эспланада — одном из самых престижных мест финской столицы. Он оформил ресторан в советском стиле, в меню предлагались блюда советской и русской кухни, а также кухонь республик бывшего СССР.

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