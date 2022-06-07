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42 минуты назад

В Петербурге отметили Всемирный день петербургских котов. Видео

Александр Кузьмин

Не только посмотреть и сфотографировать, но также погладить и даже забрать одного из пушистых зверей домой горожане смогли во время празднования Всемирного дня петербургских котов, который прошел на Конногвардейском бульваре в воскресенье, 5 июня.

Как рассказала арт-директор "Республики кошек и котов" Ольга Титович, такой фестиваль, где заводчики и приюты представляют своих подопечных, организуется в Санкт-Петербурге уже в 17 раз.

По словам Титович, коты представлены самых разнообразных родословных, и каждый присутствующий на мероприятии может подобрать себе подходящего пушистого друга.

"Есть заводчики, действительно, профессиональные - те, кто разводит котиков по всем правилам, как сложной наукой этим занимается. Можно познакомиться, действительно, с породистым котиком, и найти себе котенка. Либо прийти в зону приютов и найти себе котенка по душе, может быть, без родословной, без какой-то особой породы, но не менее пушистого, когтистого, хвостистого и прекрасного", - сказала арт-директор.

Ольга добавила, что коты – это те животные, которые способны объединить всех людей, вне зависимости от рода деятельности и увлечений.

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