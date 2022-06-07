"Есть заводчики, действительно, профессиональные - те, кто разводит котиков по всем правилам, как сложной наукой этим занимается. Можно познакомиться, действительно, с породистым котиком, и найти себе котенка. Либо прийти в зону приютов и найти себе котенка по душе, может быть, без родословной, без какой-то особой породы, но не менее пушистого, когтистого, хвостистого и прекрасного", - сказала арт-директор.