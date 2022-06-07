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36 минут назад

Раскрыты цены на еду в обновленном «Макдоналдсе»

Мослента

Подробности о новом меню бывшей сети «Макдоналдс» раскрыл Telegram-канал Mash. Источник сообщил, что цены на еду в обновленном фастфуде вырастут, но повышение не будет значительным.

Стали известны цены на еду в обновленном «Макдоналдсе»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Mash поделился таблицей с ассортиментом и ценами. Из нее следует, что «Цезарь-ролл» будет стоить 213 рублей, пирожок с вишней — 64 рубля, «Фреш маффин» из утреннего меню — 159 рублей. Из популярных блюд в меню также останутся стрипсы, креветки, снэк-боксы и донаты. Источник предупредил, что финальная стоимость может отличаться от приведенной на 1-2 процента.

Новым поставщиком булок для бургеров станет «Лантманнен юнибэйк», сотрудничающий с ресторанами KFC и Burger King. Кроме того, в меню появятся напитки производства «Черноголовки». Надпись «Добро пожаловать в "Макдоналдс"» на кассовых аппаратах заменят на «Добро пожаловать в ПБО».

По данным Mash, качество упаковки нового «Макдоналдса» может измениться из-за повышения цен основного поставщика — компании «Рулог».

Ранее стало известно, что из меню сети исчезнут популярный бургер «Бигмак» и мороженое «Макфлури». Кроме того, новый владелец изменит дизайн фирменной упаковки «Макдоналдса».

Общество,McDonald's,
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