Стало известно, когда заработает обновленный «Макдоналдс»

Первые 15 точек нового «Макдоналдса» начнут работать в Москве и Подмосковье уже в воскресенье, 12 июня. Об этом объявили в компании, передает ТАСС.
«В течение ближайшего времени последуют открытия и других точек по всей России», — говорится в сообщении. Уточняется, что о точных датах открытия, а также о новом названии заведений будет объявлено позже.
Ранее 19 мая корпорация «Макдоналдса» объявила о продаже российских ресторанов предпринимателю из Новокузнецка Александру Говору. Бизнесмен является бывшим совладельцем угольной компании «Южкузбассуголь» и сооснователем нефтеперерабатывающей компании «НефтеХимСервис», которой принадлежит Яйский нефтеперерабатывающий завод в Кемеровской области.