"Колобок родился у нас в неволе, мама Лора, папа Винни Пух - артисты. Удалось нам его сохранить, выкормить. 11 июня Колобку будет уже три месяца. Кушал сначала тоже молочко до двух месяцев, потом перешел на фишсуп. Сейчас уже кушает рыбку", - поделилась она.