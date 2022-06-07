В нерпинарии "Аквариум Байкальской Нерпы" в поселке Листвянка Иркутской области растет, рожденный в неволе, трехмесячный нерпенок Колобок. В воскресенье, 5 июня, Ruptly узнали о том, как чувствует себя детеныш.
"При содержании рядом с человеком это впервые в России такой случай произошел: родился нерпенок байкальской нерпы", - поделился директор нерпинария Евгений Баранов.
Старший тренер Людмила Клеофастова рассказала, как удалось выкормить малыша.
"Колобок родился у нас в неволе, мама Лора, папа Винни Пух - артисты. Удалось нам его сохранить, выкормить. 11 июня Колобку будет уже три месяца. Кушал сначала тоже молочко до двух месяцев, потом перешел на фишсуп. Сейчас уже кушает рыбку", - поделилась она.
Клеофастова также отметила, что нерпенок родился доношенным: его вес составлял 5,700 килограмм, а рост при рождении - 50 сантиметров.