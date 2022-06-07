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1 час назад

В Иркутской области растет рожденный в неволе нерпенок. Видео

Александр Кузьмин

В нерпинарии "Аквариум Байкальской Нерпы" в поселке Листвянка Иркутской области растет, рожденный в неволе, трехмесячный нерпенок Колобок. В воскресенье, 5 июня, Ruptly узнали о том, как чувствует себя детеныш.

"При содержании рядом с человеком это впервые в России такой случай произошел: родился нерпенок байкальской нерпы", - поделился директор нерпинария Евгений Баранов.

Старший тренер Людмила Клеофастова рассказала, как удалось выкормить малыша.

"Колобок родился у нас в неволе, мама Лора, папа Винни Пух - артисты. Удалось нам его сохранить, выкормить. 11 июня Колобку будет уже три месяца. Кушал сначала тоже молочко до двух месяцев, потом перешел на фишсуп. Сейчас уже кушает рыбку", - поделилась она.

Клеофастова также отметила, что нерпенок родился доношенным: его вес составлял 5,700 килограмм, а рост при рождении - 50 сантиметров.

Общество,Видео,Евгений Баранов,
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