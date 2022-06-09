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15 минут назад

В России выявили 3 774 случая заражения коронавирусом за сутки

ТАССиещё 5

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 774, до 18 365 879. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В России выявили 3 774 случая заражения коронавирусом за сутки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,02%.

Число выздоровевших

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом возросло за сутки на 4 297, до 17 781 922, сообщили в оперативном штабе.

Днем ранее там сообщали о 4 737 вылечившихся.

Число смертей

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 77, до 379 813, сообщили в оперштабе.

Днем ранее было зарегистрировано 79 смертей.

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