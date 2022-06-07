Россия открыла сухопутный коридор в Крым . Об этом на селекторном совещании во вторник, 7 июня, объявил министр обороны Сергей Шойгу , передает ТАСС.

Кроме того, по словам руководителя ведомства, усилиями Минобороны и РЖД были созданы условия для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести железнодорожных участках — их общая протяженность составила 1,2 тысячи километров.