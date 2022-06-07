Соловьев ответил на карикатуру с его обезглавливанием

Телеведущий Владимир Соловьев ответил мэру Первоуральска Игорю Кабецу на опубликованную им в соцсетях карикатуру, на которой губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в образе джедая отрубает журналисту голову. Соответствующий комментарий он дал в эфире канала «Соловьев LIVE» на Rutube.

Фото: ТАСС ТАСС

Соловьев предположил, что уральский градоначальник «солидаризируется с подонками, которых прислал [президент Украины Владимир] Зеленский» и которые, по данным ФСБ России, планировали его убийство.

«Игорь призывает к тому, чтобы со мной расправиться и отрубить мне голову? Ну так приезжай, возьми катану. Я должен поступать, как мэрия города Екатеринбурга, и писать заявления в прокуратуру с просьбой проверить — или это впрямую призыв к тому, чтобы меня убили?» — задался вопросом ведущий.

Он подчеркнул, что презирает Кабеца, и допустил, что подобная публикация с обезглавливанием связана с попыткой угодить своему начальнику.

В конце апреля российские спецслужбы задержали группу человек, готовивших, по утверждению силовиков, по заказу Службы безопасности Украины убийство Соловьева. В ходе обысков у подозреваемых изъяли самодельное взрывное устройство, зажигательные устройства по типу коктейля Молотова, пистолеты, обрез охотничьего ружья, гранату, патроны, наркотики и поддельные украинские паспорта.