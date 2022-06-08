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36 минут назад

Экс-супруг журналистки Овсянниковой собирается лишить ее родительских прав

Газета.Ruиещё 1

Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова, которая ранее появилась в прямом эфире с плакатом против специальной военной операции РФ на Украине, заявила о попытках ее бывшего супруга лишить ее родительских прав. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

Экс-супруг Овсянниковой захотел лишить ее родительских прав
Фото: соцсетисоцсети

Журналистка указала, что провела в Берлине встречу со своим адвокатом Антоном Гашинским, на которой обсудила с ним предстоящий судебный процесс в России.

«Бывший муж пытается лишить меня родительских прав. За право быть со своими детьми мне теперь придется сражаться в суде. Попыталась понять, как действовать дальше в столь абсурдной ситуации», – заявила женщина.

Ранее стало известно, что на Овсянникову подал в суд ее бывший муж — иск касается воспитания детей.

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14 марта Овсянникова ворвалась в студию Первого канала во время съемки с плакатом о спецоперации РФ на Украине. Останкинский суд Москвы оштрафовал ее на 30 тыс. руб. по статье об организации публичного мероприятия без заранее поданного уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). Также Овсянниковой грозит штраф до 50 тыс. руб. за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Позднее Овсянникова устроилась работать в немецкое издание Die Welt.

Общество,Марина Овсянникова,Антон Гашинский,Первый канал,
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