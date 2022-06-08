Экс-супруг Овсянниковой захотел лишить ее родительских прав

Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова, которая ранее появилась в прямом эфире с плакатом против специальной военной операции РФ на Украине, заявила о попытках ее бывшего супруга лишить ее родительских прав. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

Фото: соцсети соцсети

Журналистка указала, что провела в Берлине встречу со своим адвокатом Антоном Гашинским, на которой обсудила с ним предстоящий судебный процесс в России.

«Бывший муж пытается лишить меня родительских прав. За право быть со своими детьми мне теперь придется сражаться в суде. Попыталась понять, как действовать дальше в столь абсурдной ситуации», – заявила женщина.

Ранее стало известно, что на Овсянникову подал в суд ее бывший муж — иск касается воспитания детей.