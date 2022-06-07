Где взять ответы на ОГЭ по русскому языку 2022 года?

В период сдачи ОГЭ по русскому языку ученики часто пытаются полагаться не на свои знания, а ищут ответы на задания в сети Интернет, в том числе и на платных сайтах. К чему это может привести, разбирался «Рамблер».
Для получения аттестата девятиклассникам необходимо сдать основной государственный экзамен (ОГЭ) по четырем предметам – двум обязательным и двум по выбору. Набранные учащимся баллы будут переведены в оценки по пятибалльной шкале. Русский язык, наряду с математикой, входит в обязательный экзамен. В этом году основной период сдачи ОГЭ начался с 19 мая, экзамен по русскому языку ученики пишут 7 и 8 июня.
Экзаменационные материалы, то есть вопросы и ответы на ОГЭ по русскому языку, формируются непосредственно перед днем сдачи экзамена. Иногда в сети и правда появляются ответы на реальные варианты ОГЭ, но обычно это происходит за пару часов до начала, когда что-то выучить уже невозможно, отмечают «Новые известия».
Самое частое заблуждение учеников 9-х классов, приводящее к низким баллам, — надежда найти ответы на ОГЭ. На этом активно зарабатывают мошенники.
Так, специалисты из компании Group-IB и ученики школы креативных технологий для подростков TUMO выявили в этом году 102 сайта и Telegram-канала, продающих фейковые ответы к госэкзаменам. Мошенники просят за них от 400 до 1200 рублей, пишет «Комсомольская правда».
Переведя деньги, чаще всего ученик либо получает ответы и на самом экзамене понимает, что они совершенно не подходят, либо его просто ставят в блок.
При этом экзамен можно без проблем сдать, не прибегая к сомнительным методам. Для получения пятерки по русскому языку достаточно набрать всего лишь 33 балла, из которых семь баллов – за тестовую часть экзамена. Остальные баллы даются за творческие задания: изложение — семь баллов и сочинение — девять баллов. А вот за грамотность можно получить сразу 10 баллов.
Для того, чтобы хорошо написать экзамен по русскому языку, необходимо найти пробники экзаменационных задач и тренировочные тесты в открытом доступе, оценить свои знания и проблемные места, изучить теорию и чаще делать упражнения на расстановку знаков препинания.
Ученикам, не набравшим нужное количество баллов или не сумевшим сдать экзамен по уважительным причинам, даются резервные дни. Вторую попытку написать русский язык можно предпринять 5 июля, а также 8 и 9 июля. Еще одна попытка пересдать основной государственный экзамен дается девятиклассникам осенью — 21 и 24 сентября.