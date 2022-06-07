Где взять ответы на ОГЭ по русскому языку 2022 года?

В период сдачи ОГЭ по русскому языку ученики часто пытаются полагаться не на свои знания, а ищут ответы на задания в сети Интернет, в том числе и на платных сайтах. К чему это может привести, разбирался «Рамблер».

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Для получения аттестата девятиклассникам необходимо сдать основной государственный экзамен (ОГЭ) по четырем предметам – двум обязательным и двум по выбору. Набранные учащимся баллы будут переведены в оценки по пятибалльной шкале. Русский язык, наряду с математикой, входит в обязательный экзамен. В этом году основной период сдачи ОГЭ начался с 19 мая, экзамен по русскому языку ученики пишут 7 и 8 июня.

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Экзаменационные материалы, то есть вопросы и ответы на ОГЭ по русскому языку, формируются непосредственно перед днем сдачи экзамена. Иногда в сети и правда появляются ответы на реальные варианты ОГЭ, но обычно это происходит за пару часов до начала, когда что-то выучить уже невозможно, отмечают «Новые известия».

Самое частое заблуждение учеников 9-х классов, приводящее к низким баллам, — надежда найти ответы на ОГЭ. На этом активно зарабатывают мошенники.

Так, специалисты из компании Group-IB и ученики школы креативных технологий для подростков TUMO выявили в этом году 102 сайта и Telegram-канала, продающих фейковые ответы к госэкзаменам. Мошенники просят за них от 400 до 1200 рублей, пишет «Комсомольская правда».

Переведя деньги, чаще всего ученик либо получает ответы и на самом экзамене понимает, что они совершенно не подходят, либо его просто ставят в блок.

При этом экзамен можно без проблем сдать, не прибегая к сомнительным методам. Для получения пятерки по русскому языку достаточно набрать всего лишь 33 балла, из которых семь баллов – за тестовую часть экзамена. Остальные баллы даются за творческие задания: изложение — семь баллов и сочинение — девять баллов. А вот за грамотность можно получить сразу 10 баллов.

Для того, чтобы хорошо написать экзамен по русскому языку, необходимо найти пробники экзаменационных задач и тренировочные тесты в открытом доступе, оценить свои знания и проблемные места, изучить теорию и чаще делать упражнения на расстановку знаков препинания.