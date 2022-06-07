Кравцов анонсировал новые федеральные программы для школ

«С 1 сентября у нас школы могут переходить на наши программы федеральные, которые разработаны методистом. Мы их обсудили с учителями. В целом реализовывать проект, который мы назвали «Школа министерства просвещения», в котором мы обобщили все лучшее, лучший опыт и в подготовке школьников, и в организации здорового образа жизни», – заявил министр в эфире «России 24», передает РИА «Новости».