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47 минут назад

Кравцов анонсировал новые федеральные программы для школ

Деловая газета "Взгляд"

Школы в России с началом нового учебного года смогут перейти на федеральные программы, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Кравцов анонсировал новые федеральные программы для школ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 1 сентября у нас школы могут переходить на наши программы федеральные, которые разработаны методистом. Мы их обсудили с учителями. В целом реализовывать проект, который мы назвали «Школа министерства просвещения», в котором мы обобщили все лучшее, лучший опыт и в подготовке школьников, и в организации здорового образа жизни», – заявил министр в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

Он уточнил, что в ходе проекта разработчики систематизировали всю внеурочную деятельность, дали конкретные рекомендации по развитию талантов «каждого школьника».

«И с 1 сентября школы могут использовать эти наработки», – добавил глава ведомства.

Общество,Сергей Кравцов,
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