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6 минут назад

«Уральские авиалинии» отменили рейсы в шесть аэропортов до конца сентября

Елена Прошина

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейсы в шесть аэропортов юга России до 30 сентября. Об этом говорится в официальной группе компании в соцсети «ВКонтакте».

«Уральские авиалинии» отменили рейсы в шесть аэропортов до конца сентября
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы закрываем продажи авиабилетов и отменяем рейсы в ряд аэропортов юга России на период с 1 июля до 30 сентября 2022: Краснодар, Симферополь, Анапа, Геленджик, Ростов-на-Дону, Воронеж», - говорится в сообщении.

Пассажиры, купившие авиабилеты в указанные аэропорты с вылетами до 30 сентября могут оформить возврат полной стоимости билета по месту приобретения. Кроме того, можно обменять билеты на ближайшие даты (+/- 4 дня) в другие аэропорты. Так, компания предлагает поменять билеты на Минеральные Воды, Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Махачкалу, Владикавказ, Москву.

Ранее «Уральские авиалинии» отменили обязательное ношение масок на рейсах. Как отметили в компании, это связано с тем, что активность коронавируса постепенно идет на спад.

Общество,Уральские авиалинии,
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