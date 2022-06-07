Пока вы спали: заблокированные в России $17 млрд и новое соглашение с Киевом

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Сумма замороженных в России средств JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, BlackRock, Credit Suisse, Deutsche Bank, Barclays, State Street Corporation, Bank of America, HSBC, UBS, Citi Group составляет не менее $17 млрд. Об этом со ссылкой на отчетность западных инвестбанков и компаний пишут «Известия».
Опрошенные изданием эксперты отметили, что даже если западные инвесткомпании просто спишут российские активы, к их разорению это не приведет. Если бы был реальный риск банкротства, то американские регуляторы не добивались бы так активно дефолта России, считают они.
Задержание и домашний арест экс-президента Молдавии и почетного председателя Партии социалистов Игоря Додона показал неспособность левых мобилизовать людей. Также под ударом оказалась выступающая за нейтралитет страны партия «Шор», пишет «Коммерсант».
Политологи отмечают, что прозападные силы, находящиеся у власти, ведут «зачистки» в Молдавии, и «все идет к тому, что в стране будут отсутствовать силы, выступающие хотя бы за диалог с Россией».
США и Южная Корея в рамках стратегии по сдерживанию Пхеньяна запустили в Японское море восемь баллистических ракет «земля-земля» в ответ на проведенные Северной Кореей новые ракетные пуски. Об этом сообщает «Коммерсант».
В ходе учений была использована одна ракета армии США и семь ракет Республики Корея. Главной целью пусков стала демонстрация того, как должна работать стратегия «расширенного сдерживания» Северной Кореи, заявленная Сеулом.
В новое соглашение России с Киевом, если украинская сторона вернется к переговорам, не будут включены Херсонская и Запорожская области. Об этом со ссылкой на осведомленный высокопоставленный источник пишут «Известия».
При этом эксперты пока не видят предпосылок для возобновления переговорного процесса. По их мнению, к диалогу может привести завершение Россией второго этапа спецоперации, но только «если на это пойдут западные кураторы президента Украины Владимира Зеленского».
Президент Республики Корея Юн Сок Ёль назначил Чан Хо Чжина на должность посла в России. Об этом со ссылкой на администрацию президента сообщило агентство Yonhap.
По данным издания, ранее Чан Хо Чжин занимал должность посла в Камбодже. Также президентом Южной Кореи были назначены послы в Японии и Китае.