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13 минут назад

Пока вы спали: заблокированные в России $17 млрд и новое соглашение с Киевом

Елена Прошина

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Пока вы спали: заблокированные в России $17 млрд и новое соглашение с Киевом
Фото: ТАССТАСС

Названа сумма замороженных в России средства западных инвесткомпаний

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Сумма замороженных в России средств JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, BlackRock, Credit Suisse, Deutsche Bank, Barclays, State Street Corporation, Bank of America, HSBC, UBS, Citi Group составляет не менее $17 млрд. Об этом со ссылкой на отчетность западных инвестбанков и компаний пишут «Известия».

Опрошенные изданием эксперты отметили, что даже если западные инвесткомпании просто спишут российские активы, к их разорению это не приведет. Если бы был реальный риск банкротства, то американские регуляторы не добивались бы так активно дефолта России, считают они.

Пророссийские силы в Молдавии теряют влияние

Задержание и домашний арест экс-президента Молдавии и почетного председателя Партии социалистов Игоря Додона показал неспособность левых мобилизовать людей. Также под ударом оказалась выступающая за нейтралитет страны партия «Шор», пишет «Коммерсант».

Политологи отмечают, что прозападные силы, находящиеся у власти, ведут «зачистки» в Молдавии, и «все идет к тому, что в стране будут отсутствовать силы, выступающие хотя бы за диалог с Россией».

Северную Корею сдерживают ракетами

США и Южная Корея в рамках стратегии по сдерживанию Пхеньяна запустили в Японское море восемь баллистических ракет «земля-земля» в ответ на проведенные Северной Кореей новые ракетные пуски. Об этом сообщает «Коммерсант».

В ходе учений была использована одна ракета армии США и семь ракет Республики Корея. Главной целью пусков стала демонстрация того, как должна работать стратегия «расширенного сдерживания» Северной Кореи, заявленная Сеулом.

Москва не будет обсуждать с Киевом Херсон и Запорожье

В новое соглашение России с Киевом, если украинская сторона вернется к переговорам, не будут включены Херсонская и Запорожская области. Об этом со ссылкой на осведомленный высокопоставленный источник пишут «Известия».

При этом эксперты пока не видят предпосылок для возобновления переговорного процесса. По их мнению, к диалогу может привести завершение Россией второго этапа спецоперации, но только «если на это пойдут западные кураторы президента Украины Владимира Зеленского».

Назначен новый посол Южной Кореи в России

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль назначил Чан Хо Чжина на должность посла в России. Об этом со ссылкой на администрацию президента сообщило агентство Yonhap.

По данным издания, ранее Чан Хо Чжин занимал должность посла в Камбодже. Также президентом Южной Кореи были назначены послы в Японии и Китае.

Общество,Владимир Зеленский,Игорь Додон,Bank of America,Коммерсант,
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