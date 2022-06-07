Выступившая против спецоперации журналистка назвала себя украинкой

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, в марте появившаяся в прямом эфире с плакатом против спецоперации, назвала себя украинкой. Об этом журналистка написала в соцсетях.

Фото: соцсети соцсети

"Я не хорошая русская, я украинка. В знак поддержки Украины намерена сменить фамилию Овсянникова на свою родную фамилию Ткачук", – написала она.

Кроме того, журналистка поблагодарила президента Франции Эммануэля Макрона, президента Украины Владимира Зеленского и неких американских политиков за то, что находится на свободе. Овсянникова также попыталась убедить, что не требует снятия санкций с России и не сотрудничает с ФСБ. Кроме того, по словам покинувшей Россию журналистки, после инцидента с ней новости на Первом канале идут с небольшой задержкой.

Овсянникова добавила, что сама никогда не писала "пропагандистских текстов". 14 марта Овсянникова ворвалась в студию Первого канала во время съемки с плакатом против спецоперации России на Украине.

Останкинский суд Москвы оштрафовал ее на 30 тыс. руб. по статье об организации публичного мероприятия без заранее поданного уведомления. Также ей грозит штраф до 50 тыс. руб. за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ.