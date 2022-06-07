Стали известны подробности иска Дудя к Минюсту

Журналист и блогер Юрий Дудь (внесен в реестр СМИ-иноагентов) подал в суд на Минюст России из-за отсутствия уведомления о том, что его признали иностранным агентом. Подробности дела в беседе с РИА Новости раскрыла пресс-служба Лефортовского районного суда Москвы.

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«Зарегистрирован иск о признании незаконным бездействия Минюста, выраженного в ненаправлении Дудю уведомления о включении в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента», — сообщили в суде. Другие детали заявления не приводятся.

Ранее сообщалось о том, что административный иск Дудя к Минюсту поступил в Лефортовский суд 1 июня. Уточнялось, что беседа по делу назначена на 16 июня.