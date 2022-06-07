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50 минут назад

От игрушек до «Мерседесов»: 65 лет с открытия «Детского мира» на Лубянке

Газета.Ru

6 июня 1957 года, ровно 65 лет назад, в Москве на Лубянке открылся «Детский мир». Он стал самым большим магазином детских товаров в СССР.

1/22 Продавец торговой фирмы «Детский мир», отдел игрушек, 1979 год
Фото: Виталий Савельев/РИА «Новости»
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2/22 Строительство магазина «Детский мир» в Москве, 1950-е
Фото: Центральный Детский Магазин на Лубянке
3/22 Торговый зал универсама «Детский мир» в Москве, 1970 год
Фото: Александр Невежин/РИА «Новости»
4/22 Здание московского универмага «Детский мир» на Лубянской площади, 1966 год
Фото: Александр Макаров/РИА «Новости»
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5/22 В отделе игрушек московского универмага «Детский мир», 1981 год
Фото: Александр Макаров/РИА «Новости»
6/22 Одна из витрин в магазине «Детский мир», 1960-е
Фото: Центральный Детский Магазин на Лубянке
7/22 Покупатели в отделе детской обуви в магазине «Детский мир» в Москве, 1989 год
Фото: Владимир Акимов/РИА «Новости»
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8/22 Девочка у витрины московского универсального магазина «Детский мир», 1967 год
Фото: Галина Киселева/РИА «Новости»
9/22 Секция игрушек в магазине «Детский мир» в Москве, 1971 год
Фото: Николай Болотин/РИА «Новости»
10/22 В обувном отделе магазина «Детский мир» в Москве, 1979 год
Фото: Борис Кавашкин/ТАСС
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11/22 Дед Мороз во время встречи юных покупателей в магазине «Детский мир» в предновогодние дни, 1972 год
Фото: Валентин Кузьмин/ТАСС
12/22 В торговом зале магазина «Детский мир», 1992 год
Фото: Виталий Созинов/ТАСС
13/22 В отделе игрушек магазина «Детский мир», 1992 год
Фото: Борис Кавашкин/ТАСС
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14/22 Торговля с рук у универмага «Детский мир» в Москве, 1991 год
Фото: Валерий Христофоров/ТАСС
15/22 Продажа обуви для девочек в магазине «Детский мир», 1991 год
Фото: Сергей Мамонтов/ТАСС
16/22 Продажа автомобилей «Мерседес» в автосалоне в здании «Детского мира» в Москве, 1993 год
Фото: Борис Кавашкин/ТАСС
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17/22 Вид на здание магазина «Детский мир» в Москве , 1997 год
Фото: Валерий Шустов/РИА «Новости»
18/22 У магазина «Детский мир» в Москве, 1979 год
Фото: Борис Кавашкин/ТАСС
19/22 Вид на здание магазина «Детский мир» в Москве , 2005 год
Фото: Руслан Кривобок/РИА «Новости»
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20/22 Реконструкция универсального магазина «Детский мир», 2013 год
Фото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
21/22 Посетители во время открытия «Центрального детского магазина на Лубянке» в Москве, 2015 год
Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»
22/22 На смотровой площадке «Центрального Детского Мира на Лубянке» в Москве, 2020 год
Фото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Здание магазина было первым торговым сооружением в стране, сделанным по мировым стандартам. Например, до этого в Советском Союзе не было ни одного торгового комплекса, оснащенного эскалаторами.

А в центральном зале даже были установлены большие настенные часы в виде избушки и карусель. Для советских детей поход сюда был одним из самых желанных событий.

В 1993 году в одном из помещений «Детского мира» открылся автосалон. В нем можно было купить машины премиальных американских брендов Cadillac, Lincoln и Buick, были представлены и модели немецкой марки Mercedes-Benz.

В 2005 году здание «Детского мира» получило статус объекта культурного наследия регионального уровня. Но в 2006-2015 годах собственник магазина провел масштабную реконструкцию, после которой изначальное внутреннее архитектурное решение и интерьеры были практически полностью утрачены. Предметом охраны государства были признаны лишь габариты «Детского мира» и общая композиция фасадов.

С 2015 года «Детский мир» работает под названием «Центральный детский магазин»

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