Дудь подал в суд на Минюст России

Журналист и блогер Юрий Дудь (включен в реестр СМИ-иноагентов) подал иск к Минюсту России. Информация об этом появилась в базе на сайте московских судов общей юрисдикции.

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Соответствующий административный иск поступил в Лефортовский районный суд Москвы 1 июня. «Категория дела — прочие (возникающие из административных и иных публичных правоотношений)», — говорится в базе о заявлении.

Уточняется, что беседа по делу назначена на 16 июня. Подробности об иске не приведены.

Минюст внес Дудя в перечень иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в апреле. Помимо блогера, в список СМИ-иноагентов также были включены политолог Екатерина Шульман, журналист и владелец популярного YouTube-канала Карен Шаинян и другие лица.