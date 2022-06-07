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1 час назад

СНБО: Невзорову придется отказаться от гражданства РФ ради украинского

Алиса Селезнёва

Российский журналист Александр Невзоров (признан в России иностранным агентом) еще не получил украинское гражданство, для этого ему необходимо отказаться от российского. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, пишет РИА Новости.

Названо условие для получения Невзоровым гражданства Украины
Фото: WikipediaWikipedia

3 мая стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении Невзорову и его жене Лидии украинского гражданства «за выдающиеся заслуги перед страной». Об этом рассказал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Однако, по словам Данилова, российский журналист гражданство пока не получил.

«У Александра Невзорова еще нет украинского гражданства. Он только обратился, чтобы его получить», - пояснил секретарь СНБО в эфире «24 канала».

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Данилов напомнил, что на Украине разрешено только одного гражданство, и для получения украинского паспорта требуется «пройти определенную процедуру» и отказаться от российского.

Следственный комитет России ранее возбудил уголовное дело в отношении Невзорова за распространение ложной информации о действиях российских Вооруженных сил. При этом возвращаться на Родину журналист в ближайшее время не намерен.

Общество,Антон Геращенко,Алексей Данилов,Владимир Зеленский,Александр Невзоров,Следственный комитет,
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