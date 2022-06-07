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39 минут назад

Россиян предупредили о смерчах

Lenta.ruиещё 1

Смерчи могут образоваться на этой неделе возле крупных ущелий в районах Сочи и Туапсе с последующим выходом на побережье Черного моря, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Россиян предупредили о смерчах
Фото: ReutersReuters

По словам начальника института Максима Бедило, причиной такого погодного явления стала высокая температура воздуха и воды на Черноморском побережье.

«В связи с высокими дневными температурами выше 25 градусов и прогревшимися до 20 градусов водами Черноморского побережья повышаются риски образования смерчей рядом с крупными ущельями у населенных пунктов Лоо, Якорная щель, Магри, а также ряда других районов Большого Сочи и Туапсе», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Территориальным подразделениям по мониторингу окружающей среды рекомендовано оперативно предоставлять информацию о начале формирования смерчей заинтересованным органам управления. Это позволит своевременно принимать решение по закрытию пляжей и оповещать население о возможном выходе смерчей на побережье.

В конце мая мощная буря с угольной пылью накрыла Киселевск в Кемеровской области, из-за чего небо стало почти черным. Ураганный ветер достигал 22 метров в секунду и сорвал рекламный баннер около одного из торговых центов. Жители жаловались на проблемы с дыханием.

Общество,ВНИИ Сигнал,
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