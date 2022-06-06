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39 минут назад

Туристке в Крыму предложили заплатить за тень от зонта

Москва24

Туристке на пляже Барабулька в Крыму предложили заплатить 200 рублей, чтобы оказаться в тени зонта. Об этом сообщает Tourdom.ru.

Туристке в Крыму предложили заплатить за тень от зонта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Местная жительница рассказала, что пришла с ребенком к морю. Когда же он зашел в тень, то сотрудник пляжа попросил их не занимать место под зонтом.

Он добавил, что за нахождение в тени необходимо платить, так как пляж необходимо обслуживать.

Ранее сообщалось, что в Томске лето встречают под снегом. Некоторые жители уже успели высадить рассаду, не ожидая такого сюрприза от погоды.В городе пока довольно прохладно – днем всего 10 градусов, а по ночам температура опускается почти до 0. По словам синоптиков, в регион очень скоро придет летнее тепло.

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