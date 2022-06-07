Дума приняла законопроект о движении "Большая перемена"

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о российском движении детей и молодежи "Большая перемена".

Фото: Россия - страна возможностей Россия - страна возможностей

Законопроект внесла в нижнюю палату парламента группа сенаторов и депутатов от всех фракций в мае. Согласно документу, целями движения станут содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга детей, создание возможностей для их всестороннего развития и самореализации, подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе.

Движение станет массовой некоммерческой самоуправляемой организацией. Участниками смогут быть школьники от шести лет, а также учащиеся колледжей и техникумов. Общественные объединения и НКО также смогут войти в российское детское движение, однако этого права будут лишены иноагенты.

Участниками движения также будут наставники - совершеннолетние лица, завершившие освоение образовательных программ среднего общего или профессионального образования и участвующие в воспитании и организации досуга участников. Уточняется, что наставниками не могут быть иностранные агенты и аффилированные с ними лица.

Согласно инициативе президенту РФ будет предложено возглавить наблюдательный совет нового российского движения детей и молодежи.