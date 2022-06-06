Россиянам перечислили признаки некачественной клубники

Признаки некачественной клубники перечислили в столичном Роспотребнадзоре.

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Ягоды, от употребления которых следует отказаться, влажные и мягкие, имеют на поверхности пятна и неоднородный окрас. У них отсутствует аромат. Листики у плохих плодов сухие, пожелтевшие или отсутствуют — это говорит о том, что клубника была собрана давно, либо неправильно. А белый кончик свидетельствует о неполной зрелости.

Свежие и спелые ягоды — сухие, без признаков гниения, с насыщенным ароматом. Их цвет должен быть однородным, насыщенным, поверхность упругая, блестящая, гладкая, без вмятин и повреждений, а листики «чашечки», обрамляющие ягоду, зеленые, без признаков увядания, говорится в сообщении.

При этом Роспотребнадзор напоминает, что плоды важно тщательно мыть перед употреблением. Перед этим не стоит удалять листья и стебель. Следует высыпать клубнику в дуршлаг и промыть под струей чистой проточной воды. Затем, подождав минуту, пока стечет вода, надо аккуратно промокнуть ягоды бумажным полотенцем и убрать лишнюю влагу. При этом замачивать их не рекомендуется, чтобы не пропали вкус и аромат и не сократился срок хранения.

«Можно вымыть ягоды с использованием слабого уксусного раствора, приготовить который можно, добавив в воду немного виноградного или яблочного уксуса (столовая ложка на литр) или специального средства для мытья фруктов и овощей. Ягоды поместить в емкость с приготовленным раствором на 3-5 минут, затем тщательно ополоснуть под струей проточной воды. Такой способ обработки ягод избавит их от остатков песка и земли, в которых могут находиться яйца гельминтов, предотвращает порчу и увеличивает срок их хранения в холодильнике», — объяснили в ведомстве.