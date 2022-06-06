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45 минут назад

Прогноз погоды. Баррические ямы и температурные качели: россиян предупредили об аномальном лете

Елена Прошина

В августе 2022 года россиян ждет жара с резкими перепадами температурного фона, ливни, град, грозы, молнии и ураганы. Об этом сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на прогнозы синоптиков.

Баррические ямы и температурные качели: россиян предупредили об аномальном лете
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, температурный фон в августе окажется выше климатической нормы почти по всей стране. В частности, в Москве и Санкт-Петербурге практически до начала сентября столбики термометра будут находиться на отметке плюс 30 и выше. Но рекордный зной синоптики обещают Поволжью, Кубани, Крыму, Ставрополью и Северному Кавказу. В этих регионах конец лета ознаменуется 40-градусной жарой и ураганами. В Красноярском крае, Иркутской, Томской и Омской областях также высока вероятность природных пожаров.

«При этом отличительной особенностью погоды на финише лета 2022 станет неустойчивость климатических процессов. Речь идет о барических ямах, температурных качелях и частой смене метеорологических декораций — жара будет сменяться холодом, солнце — дождями, засуха — ливнями», — говорится в тексте.

Больше всего от перепадов погоды пострадают Крым и Краснодарский край. С середины по конец августа там ожидаются ливни с грозами, молниями и градом, они также могут сопровождаться ураганом, смерчем на суше и штормом на море.

В «Свободной прессе» отметили, что данные прогнозы являются предварительными и могут не сбыться, но лучше заранее быть готовыми к любым неприятностям, особенно тем россиянам, которые планировали провести отпуск в указанных регионах в конце лета.

Общество,Погода,
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