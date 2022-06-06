В России изменят состав мороженого

«Все, что было у нас в запасах, постепенно закончилось, пришлось заменять какие-то продукты, некоторые позиции из ассортимента мы вывели, потому что негде было достать ингредиенты. Целую линейку безлактозной продукции, которая идет на кокосовом молоке, раньше мы заказывали из Таиланда. Все это застопорилось в порту. Мы начали быстренько скупать у поставщиков, которые находились в России, все, что у них осталось на складе», — приводятся в материале слова Вышмаковой.