В России изменят состав мороженого

Российские производители мороженого вынуждены менять состав продукции из-за проблем с импортом ингредиентов на фоне санкций ЕС против РФ. Об этом в беседе с «Коммерсантом» сообщила руководитель отдела маркетинга компании Icecro Ксения Вышмакова.
«Все, что было у нас в запасах, постепенно закончилось, пришлось заменять какие-то продукты, некоторые позиции из ассортимента мы вывели, потому что негде было достать ингредиенты. Целую линейку безлактозной продукции, которая идет на кокосовом молоке, раньше мы заказывали из Таиланда. Все это застопорилось в порту. Мы начали быстренько скупать у поставщиков, которые находились в России, все, что у них осталось на складе», — приводятся в материале слова Вышмаковой.
По ее словам, все ингредиенты для изготовления мороженого подорожали больше, чем на 30-40%. Также цены выросли на картонную упаковку. При этом Вышмакова отметила, что в Icecro в ближайшее время планируют начать производить свое растительное молоко, в том числе кокосовое.
«У нас есть протеиновое мороженое, мы туда добавляли протеин из Германии, изолят сывороточного белка космически подорожал — процентов на 40. В результате нам пришлось уговаривать сети и наших клиентов на повышение цен, потому что иначе никак, мы бы просто работали в убыток», — заключила она.
Замгендиректора Союза мороженщиков Наталья Уткина заявила, что из-за антироссийских санкций в перспективе проблемой может также стать нехватка запчастей для оборудования. Она подчеркнула, что на мороженном рынке в РФ «все импортное».