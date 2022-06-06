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40 минут назад

В американской лапше быстрого приготовления обнаружили ГМО

Елена Прошина

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили в лапше быстрого приготовления «Nissin Cup Noodle с говядиной» генетически модифицированную сою. В связи с этим в ведомстве приняли меры по приостановке ввоза и обращения данной продукции. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В американской лапше быстрого приготовления обнаружили ГМО
Фото:  Pixabay / half_rain Pixabay / half_rain

«Информируем об обнаружении в американской лапше быстрого приготовления "NISSIN Cup Noodle с говядиной", производитель — NISSIN FOODS (USA) CO, дата изготовления — 04.10.2021, срок годности — 12 месяцев, генетически модифицированной сои», — говорится в тексте.

В Роспотребнадзоре отметили, что в продукции зафиксировали наличие трансгенной сои линий GTS-3-2, A2704-12, A5547-127, MON87708, MON89788, FG72 и незарегистрированной на территории России линии ГМО сои DAS-44406. Их количество в лапше составило в общей сложности 1,4%.

«Таким образом NISSIN FOODS CO нарушило требования технических регламентов Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" и "Пищевая продукция в части ее маркировки". Чтобы не допустить негативного воздействия на здоровье людей, Роспотребнадзор принял меры по приостановлению ввоза и обращения пищевой продукции данного производителя», — добавили в пресс-службе ведомства.

Также в Роспотребнадзоре настоятельно порекомендовали «уведомлять о факте реализации указанной продукции в обороте в органы ведомства, а в случае приобретения — не употреблять ее в пищу».

Общество,Роспотребнадзор,
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