В Кронштадте прошел фестиваль воздушных змеев "Фортолет". Видео

В Кронштадте прошел фестиваль запуска воздушных змеев в рамках фестиваля "Фортолет". Событие проходило 4 и 5 июня и стало четвертым по счету.
На кадрах Ruptly, снятых в субботу, можно наблюдать летающие конструкции, которые выполнены в самых необычных формах: от персонажей фольклора до героев советской мультипликации.
По словам организатора фестиваля Елены Гортинской, традиционно праздник считается международным. Событие осуществлялось при поддержке клуба воздушных змеев "SPbKite" и ранее собирало множество людей со всей планеты.
"Сейчас к нам, к сожалению, никто не приехал из-за границы, но у нас есть участники со всей России", - пояснила организатор.