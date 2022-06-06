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14 минут назад

В Кронштадте прошел фестиваль воздушных змеев "Фортолет". Видео

Александр Кузьмин

В Кронштадте прошел фестиваль запуска воздушных змеев в рамках фестиваля "Фортолет". Событие проходило 4 и 5 июня и стало четвертым по счету.

На кадрах Ruptly, снятых в субботу, можно наблюдать летающие конструкции, которые выполнены в самых необычных формах: от персонажей фольклора до героев советской мультипликации.

По словам организатора фестиваля Елены Гортинской, традиционно праздник считается международным. Событие осуществлялось при поддержке клуба воздушных змеев "SPbKite" и ранее собирало множество людей со всей планеты.

"Сейчас к нам, к сожалению, никто не приехал из-за границы, но у нас есть участники со всей России", - пояснила организатор.

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