В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
6 июня

Абитуриентам рассказали о приеме в вузы после выхода из Болонской системы

News.ru

Правила приема абитуриентов в российские вузы летом не изменятся, несмотря на исключение университетов из Болонской системы образования, сообщили NEWS.ru на горячей линии Министерства науки и высшего образования РФ. Никаких изменений в контексте набора студентов на будущий учебный год не планируется.

Будет действовать и новая система, и старая также останется — 4/2 [4 года бакалавриата и 2 года магистратуры]. Не будет такого, что отменят и все. Пока никаких вопросов не стоит об этом, — рассказали в ведомстве.

Заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил во время расширенного заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре на тему «Вопросы развития системы высшего образования в Российской Федерации в современных условиях», что все российские вузы исключили из Болонской системы образования. При этом он подчеркнул, что «это Болонская система из нас вышла, а не мы из нее».

Все российские вузы исключили из Болонской системы

Ранее глава РУДН Владимир Филиппов заявил, что Россия формально может не выходить из Болонского процесса ввиду того, что правительство страны не подписывало соответствующих документов. При этом он отметил, что возврат к «моноуровневому» образованию приведет к катастрофе институтов «личности и государства».

Общество,Образование,Видео,Владимир Филиппов,Дмитрий Афанасьев,Минобрнауки России,РУДН,Совет Федерации,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители