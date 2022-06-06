Абитуриентам рассказали о приеме в вузы после выхода из Болонской системы

Правила приема абитуриентов в российские вузы летом не изменятся, несмотря на исключение университетов из Болонской системы образования, сообщили NEWS.ru на горячей линии Министерства науки и высшего образования РФ. Никаких изменений в контексте набора студентов на будущий учебный год не планируется.

Будет действовать и новая система, и старая также останется — 4/2 [4 года бакалавриата и 2 года магистратуры]. Не будет такого, что отменят и все. Пока никаких вопросов не стоит об этом, — рассказали в ведомстве.

Заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил во время расширенного заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре на тему «Вопросы развития системы высшего образования в Российской Федерации в современных условиях», что все российские вузы исключили из Болонской системы образования. При этом он подчеркнул, что «это Болонская система из нас вышла, а не мы из нее».