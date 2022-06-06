Россияне пожаловались на пятна мазута на пляже в Анталье

Туристы пожаловались на черные пятна мазута в море на пляже рядом с популярным районом Антальи Конъяалты. Об этом сообщает «Лента.ру».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам журналистки издания, во время пребывания на пляже в Лимане она увидела испачканных отдыхающих. Вышедшие из воды туристы с трудом смогли смыть черные пятна с тела и купальников.

Кроме того, на странное явление пожаловались и другие россияне. В Telegram-канале «Анталья чат» они оставляют фотографии испачканной одежды и отмечают, что «мазут даже мыло не берет». При этом в воде пятен не видно — некоторые туристы поясняют, что замарались, наступив на камни.