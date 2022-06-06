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1 час назад

У россиян возникли проблемы с полетами в Израиль

РИА "ФедералПресс"

Часть россиян столкнулась с невозможностью забронировать рейсы в Тель-Авив.

У россиян возникли проблемы с полетами в Израиль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Израильская сторона вновь затребовала у авиакомпании «Россия» летную документацию», – сообщают источники.

В конце апреля подобная ситуация уже происходила, тогда летное ведомство Израиля также потребовало дополнительные документы.

Ситуация должна разрешиться в течение 10 дней, это также подтверждает расписание «Аэрофлота». Жители Сочи смогут вылететь в Израиль с 16 июня.

Помимо этих рейсов также можно улететь на рейсах El AL и Red Wings, сообщает АТОР.

Ранее «Телеканал 360» писал о том, что все иностранные авиакомпании отказались от рейсов в Израиль.

Общество,Red Wings,Авиакомпания Россия,Аэрофлот,Телеканал "360° Подмосковье",
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