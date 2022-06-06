У россиян возникли проблемы с полетами в Израиль

Часть россиян столкнулась с невозможностью забронировать рейсы в Тель-Авив.
«Израильская сторона вновь затребовала у авиакомпании «Россия» летную документацию», – сообщают источники.
В конце апреля подобная ситуация уже происходила, тогда летное ведомство Израиля также потребовало дополнительные документы.
Ситуация должна разрешиться в течение 10 дней, это также подтверждает расписание «Аэрофлота». Жители Сочи смогут вылететь в Израиль с 16 июня.
Помимо этих рейсов также можно улететь на рейсах El AL и Red Wings, сообщает АТОР.
Ранее «Телеканал 360» писал о том, что все иностранные авиакомпании отказались от рейсов в Израиль.