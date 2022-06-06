У россиян возникли проблемы с полетами в Израиль

Часть россиян столкнулась с невозможностью забронировать рейсы в Тель-Авив.

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«Израильская сторона вновь затребовала у авиакомпании «Россия» летную документацию», – сообщают источники.

В конце апреля подобная ситуация уже происходила, тогда летное ведомство Израиля также потребовало дополнительные документы.

Ситуация должна разрешиться в течение 10 дней, это также подтверждает расписание «Аэрофлота». Жители Сочи смогут вылететь в Израиль с 16 июня.

Помимо этих рейсов также можно улететь на рейсах El AL и Red Wings, сообщает АТОР.