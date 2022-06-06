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32 минуты назад

Названо число готовых принимать российских туристов стран

Lenta.ruиещё 1

В настоящий момент около 120 стран готовы принимать российских туристов. Такое число назвал директор ассоциации туроператоров по выездному туризму «Турпомощь» Александр Осауленко, передает «Интерфакс».

Названо число готовых принимать российских туристов стран
Фото: ReutersReuters

При этом отмечается, что в действительности для путешественников доступны далеко не все государства.

«Если говорить о направлениях, куда реально российские граждане могут выехать за рубеж, — это буквально шесть-семь направлений», — заявил Осауленко.

Одной из таких стран является Турция, куда турпоток составляет 70-80 процентов от объема прошлого года. Кроме того, наблюдается спрос на отдых в Египте и странах СНГ: в Белоруссии, Армении и Киргизии.

«Абхазия в этом году планирует побить свои рекорды и принять свыше 1,5 миллиона российских туристов», — подчеркнул Осауленко.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что сейчас для отдыха отечественных туристов доступны без пересадки девять пляжных стран — Бахрейн, Израиль, Катар, Турция, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Абхазия и Мальдивы.

Общество,Александр Осауленко,Ассоциация туроператоров России,
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