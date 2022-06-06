Все российские вузы исключили из Болонской системы образования. Об этом заявил заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев во время расширенного заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре на тему «Вопросы развития системы высшего образования в Российской Федерации в современных условиях», передает ТАСС.

«11 апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса», — объяснил Афанасьев.

Он отметил, что после подписания глав учебных заведений под обращением Российского союза ректоров о поддержке специальной операции на Украине фактически произошло исключение образовательных организаций страны из Болонского процесса.