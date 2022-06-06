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13 минут назад

Все российские вузы исключили из Болонской системы

Lenta.ru

Все российские вузы исключили из Болонской системы образования. Об этом заявил заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев во время расширенного заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре на тему «Вопросы развития системы высшего образования в Российской Федерации в современных условиях», передает ТАСС.

«11 апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса», — объяснил Афанасьев.

Он отметил, что после подписания глав учебных заведений под обращением Российского союза ректоров о поддержке специальной операции на Украине фактически произошло исключение образовательных организаций страны из Болонского процесса.

В Болонской системе вреда больше, чем пользы

Ранее глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что отказ от Болонской системы образования обусловлен новыми условиями, в которых оказалась страна, а также тем, что ее внедрение не привело к достижению определенных целей по качеству образования.

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