Все российские вузы исключили из Болонской системы образования. Об этом заявил заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев во время расширенного заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре на тему «Вопросы развития системы высшего образования в Российской Федерации в современных условиях», передает ТАСС.
«11 апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса», — объяснил Афанасьев.
Он отметил, что после подписания глав учебных заведений под обращением Российского союза ректоров о поддержке специальной операции на Украине фактически произошло исключение образовательных организаций страны из Болонского процесса.
Ранее глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что отказ от Болонской системы образования обусловлен новыми условиями, в которых оказалась страна, а также тем, что ее внедрение не привело к достижению определенных целей по качеству образования.