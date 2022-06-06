РЖД назначили новый туристический поезд из Москвы в Петербург

"Новый туристический поезд "Культурный Петербург" по маршруту Москва - Санкт-Петербург - Новый Петергоф - Санкт-Петербург - Павловск - Москва № 926/925 отправится 18 июля 2022 года в 22:20 с Ленинградского вокзала Москвы", - отмечается в сообщении.

Поезд возвращается в Москву 21 июля в 9:47 мск. В холдинге отметили, что поезд совершит один рейс.

Во время поездки туристы смогут увидеть и посетить Музей железных дорог России в Санкт-Петербурге, посмотреть на ландшафтные ансамбли, скульптуры и фонтаны в Петергофе, погулять по саду Романовых в Павловске и музею-заповеднику "Царское Село".