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25 минут назад

Обновленный McDonald’s начал прием на работу сотрудников. Видео

Александр Кузьмин

Начался прием на работу сотрудников в обновленный McDonald’s. Объявления можно увидеть на нескольких ресторанах быстрого питания в столице. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказалось соответствующее видео.

Некоторые заведения планируют открыть в Москве 12 июня. На минувшей неделе появилась информация о том, что в Роспатент были поданы десятки заявок с вариантами нового названия сети ресторанов быстрого питания.

Напомним, в середине мая стало известно об уходе McDonald’s с российского рынка.

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