Начался прием на работу сотрудников в обновленный McDonald’s. Объявления можно увидеть на нескольких ресторанах быстрого питания в столице. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказалось соответствующее видео.

Некоторые заведения планируют открыть в Москве 12 июня. На минувшей неделе появилась информация о том, что в Роспатент были поданы десятки заявок с вариантами нового названия сети ресторанов быстрого питания.