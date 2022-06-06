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1 час назад

Исследование Rambler&Co и СберНПФ. Время заботы: 43% россиян стали больше помогать родственникам пенсионерам

Елена Прошина

43% россиян в последнее время так или иначе стали чаще помогать своим родственникам-пенсионерам, выяснили медиахолдинг Rambler&Co и СберНПФ, опросив 5 тыс. человек по всей стране.

Исследование Rambler&Co и СберНПФ. Время заботы: 43% россиян стали больше помогать родственникам пенсионерам
Фото: ТАССТАСС

Подавляющее большинство россиян (80%) помогают своим пожилым родственникам. Почти треть (32%) оказывают помощь раз в неделю, ещё 17% — раз в месяц. Каждый восьмой (12%) помогает тогда, когда в этом возникает необходимость (например, если нужно оплатить лечение), а каждый десятый поддерживает, когда его просят сделать или купить что-либо.

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Чаще всего россияне покупают своим родителям, бабушкам и дедушкам продукты, лекарства, товары для дома и остальное необходимое — так поступают 30% респондентов. Каждый пятый (21%) помогает пенсионерам по хозяйству (с уборкой, ремонтом бытовой техники и так далее), каждый восьмой (13%) полностью или частично оплачивает крупные покупки пожилых родственников. Деньги на лечение выделяют 9% респондентов, на отдых — 4%. Почти четверть россиян (23%) просто помогают материально, не вникая, для чего конкретно требуются деньги.

30% опрошенных признаются, что в этом году стали чаще материально помогать родственникам-пенсионерам, чем раньше. 13% стали больше общаться с пожилыми, поддерживать их эмоционально, давать советы. Для половины россиян (49%) объёмы помощи не изменились по сравнению с прошлым годом.

На материальную поддержку старшего поколения четверть (26%) тратит на помощь бабушкам и дедушкам 5–10 тыс. рублей, 18% — 10–20 тыс. рублей, 8% — 20–30 тыс. рублей в месяц. 5% респондентов оценивают размер своей материальной помощи в 30–50 тыс. рублей в месяц, по 2% — в 50–70 тыс. и более 100 тыс. рублей в месяц, 1% — в 70–100 тыс. рублей.

Рассчитывать не только на помощь детей, но и на собственные средства в будущем поможет финансовый инструмент для долгосрочных накоплений — индивидуальный пенсионный план (ИПП) от СберНПФ. Он позволяет копить комфортными суммами и в произвольном режиме. Подключить ИПП можно на сайте СберНПФ в разделе «Индивидуальный пенсионный план» и в мобильном приложении СберБанк Онлайн (в разделе «Пенсия и сервисы СберНПФ»). Там же, в сервисе «Пенсионная витрина», пользователь приложения может узнать, на какую пенсию от государства он сможет рассчитывать и хватит ли ему этих средств в будущем.

Общество,Рамблер,Сбербанк России,
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