Посольство США назвало Пушкина Иваном

Посольство США в России в своем официальном Telegram-канале в день рождения поэта Александра Пушкина назвало его «Иваном Сергеевичем».
«Мы уверены, что вы и так знаете биографию Пушкина, он, как никак — солнце русской поэзии, талантливый и известный поэт. Но мы в Америке тоже не отстаем, ставим памятник Пушкину на площади Вашингтона, называем его именем институт в Висконсине, галерею искусств в Нью Мехико, экранизируем Евгения Онегина и с удовольствием ходим на одноименную оперу. Вообщем, тоже любим и уважаем. С Днем Рожденья, Иван Сергеевич!» — говорится в сообщении (орфография первоисточника сохранена).
Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон поздравил сограждан и жителей России с 223-й годовщиной со дня рождения поэта Александра Пушкина. Политик назвал писателя всемирно признанным гением и гордостью Молдавии.